شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لحسم تجديد عقد الشناوى قبل بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي لحسم ملف عقد محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الذي ينتهي في يونيو المقبل، حيث أستقر مسئولو القلعة الحمراء على فتح باب التفاوض الجاد والحاسم مع قائد الفريق خلال الأيام المقبلة من أجل تجديد عقده حتى يستمر مع المارد الأحمر حتى نهاية موسم 2026/2027 .

وعقد الشناوي أكثر من جلسة مع مسئولو الأهلي لتجديد عقده مؤخراً إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح ، لذا ينوي مسئولو النادي إنهاء هذا الملف في الجلسة المقبلة التي ستُعقد قبل مطلع الموسم الجديد ، ويتطلع الأهلي للإبقاء على الحارس الدولي في صفوف الفريق لما يمثله من قيمة كبيرة على الصعيد الفني بجانب دوره الهام كقائد للفريق.

ويتطلع الأهلي لمنح الشناوي عقد جيد يتناسب مع تضحياته الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة فقد رفض الحارس الدولي عروض مُغرية من أندية خليجية تقديراً لرغبة الأهلي في بقاؤه ضمن صفوف الفريق ، وتحدث حارس الأهلي عن هذه العروض في تصريحات تلفزيونية مؤخراً قال فيها : الأهلي بيتي، ولن أرحل إلا عن طريق النادي الأهلي ..جلست مرتين مع مسئولي النادي لتجديد عقدي لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن".

وعن عدم قبوله عرض النصر السعودي في وقت سابق: "لا أندم على شيء، العروض التي كانت تصل لي كانت كبيرة، وكانت تشير إلى أرقام كبيرة كنت سأحصل على 500 مليون جنيه في 3 مواسم، لكن في النهاية الأهلي بيتي ولن أرحل إلا عن طريقه، وأحصل على على 20% من هذا المبلغ".