شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة مصطفى قنديل ومريم همام لاعبى منتخب التجديف والان مع تفاصيل الخبر

احتفل مصطفى قنديل ومريم همام، لاعبا المنتخب المصري للتجديف، بخطبتهما خلال الساعات الماضية فى جو أسرى اقتصر على أسرتى العروسين.

ويعد الثنائي من أبرز نجوم المنتخب الوطني للتجديف، إذ حققا عدة إنجازات وميداليات متميزة في البطولات الدولية والافريقية للتجديف على مر السنوات الماضية. وتُعد هذه الخطوبة تتويجًا لمشوارهما الرياضي المشترك.

وعبّر الثنائي عن سعادتهما البالغة بهذه الخطوة الجديدة في حياتهما، مؤكدين أنهما سيواصلان التركيز على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع اسم مصر عاليًا. كما شكرا جماهير الرياضة على دعمهما المتواصل والذي كان لهما الأثر الكبير في وصولهما لهذه المرحلة.

من جانبه، هنأ الاتحاد المصري للتجديف الثنائي على هذه الخطوة، مؤكدًا أنها ستزيد من تماسكهما وتحفيزهما لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن.