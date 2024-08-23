شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على بيريرا تخفيض راتبه لـ10 آلاف دولار للبقاء فى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مجلس إدارة اتحاد الكرة على البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام تخفيض راتبه إلى 10 آلاف دولار للبقاء فى لجنة الحكام بالموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

ويحصل بيريرا على راتب شهرى قيمته 19 ألف دولار منذ تعيينه قبل عام، وانتهى العقد بنهاية الدورى الممتاز 17 أغسطس الجارى.

وأجل اتحاد الكرة حسم مصير البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام من البقاء أو الرحيل عن اللجنة حتى نهاية بطولة كأس مصر، وذلك بسبب الانقسام داخل مجلس اتحاد الكرة ، خاصة أن هناك من يؤيد بقاءه والآخر يؤيد رحيله، وهو ما دفع أعضاء المجلس لحسم القرار النهائي.

كما عرض أعضاء المجلس المطالبين ببقاء بيريرا تخفيض راتبه الشهري فى حال تجديد تعاقده، خاصة أنه كان يحصل على 19 ألف دولار شهريا، وطلبوا تخفيضها لـ10 ألف دولار شهريا.