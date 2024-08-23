شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد عبد المنصف يودع الساحرة المستديرة بقميص زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك والاتحاد السكندري السابق، إعلان قرار الاعتزال فى مثل هذا اليوم 23 أغسطس 2022. وقرر أوسة تعليق الحذاء بعد مباراة فريقه الاتحاد السكندري أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى، ليسدل الستار على رحلة تاريخية مع الساحرة المستديرة.



شارك أوسة في 458 مباراة بإجمالى 40744 دقيقة لعب، تلقى خلالها 507 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 153 مباراة، وتفوق على عصام الحضرى حارس الفراعنة الذى شارك في 451 مباراة.

محمد عبد المنصف ولد فى 6 فبراير 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.



وبدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال إفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الإفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.

ودخل أوسة موسوعة الأرقام القياسية، بعدما تخطي كلا من: الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي شارك في 25 موسما متتاليا مع روما، والأسطورة الأخرى رايان جيجز نجم الشياطين الحمر، والذى لعب نفس عدد المواسم التي لعبها أسطورة روما.

وكانت أول مشاركة لـ"أوسة" في الدوري الممتاز موسم 1996-1997 مع مزارع دينا ولعب له لمدة 3 مواسم، ثم انتقل إلى الزمالك وخاض معه 11 موسما، وبعده انضم إلى صفوف نادي الجونة وشارك لمدة موسمين وبعدها رحل إلى صفوف إنبي ولعب له لمدة 5 مواسم، وكانت محطته الماضية مع وادي دجلة واستمر معهم 4 مواسم، والموسم الحالي الأول له مع الاتحاد السكندري والـ26 في تاريخه.