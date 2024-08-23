شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحفظ على زيادة الأجانب فى الموسم الجديد ويكتفى بالخمسة والان مع تفاصيل الخبر

تحفظ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيادة عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد واستقر على الإبقاء على 5 لاعبين أجانب لكل ناد كما هو الحال فى المواسم الأخيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القيد مستمر بالنظام الحالي الذي يسمح بـ5 لاعبين أجانب فوق السن بحد أقصى لفرق القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة، ولا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سوياً فى مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مواعيد فتح القيد في مصر لقيد اللاعبين للموسم الجديد 2024/ 2025، بعد نهاية الموسم الحالي 30 أغسطس الجارى.

ونشر موقع الاتحاد الدولى عبر موقعه، أن القيد في مصر يبدأ في 31 أغسطس الجارى ويستمر حتى 25 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الموسم 2023/ 2024 بنهاية كأس مصر الذى ينتهى 30 أغسطس بالنهائى.

من جانب آخر، يقترب الدورى الجديد من إقامته فى الموسم المقبل بشكله المعتاد وهو اللعب مجموعة واحدة بنظام الدورين، بناء على طلبات الأندية خلال الاتصالات التى تمت خلال الفترة الماضية من قبل الرابطة والأندية.

وقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم التقسيم 10 فرق فى المقدمة تلعب على لقب الدورى بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط، بينما يتضمن المقترح الثانى إقامة الدورى بالنظام العادى من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدورى من مجموعتين.