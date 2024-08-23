شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى يقترب من بتروجت بعد نهاية تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد فوزى حارس مرمى فريق الإسماعيلى، من التوقيع لفريق بتروجت الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرةـ بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلى بنهاية هذا الموسم.

ورفض محمد فوزى تجديد تعاقده مع الإسماعيلى لضعف المقابل المادى المعروض عليه من قبل إدارة الإسماعيلى، في الوقت الذى يمتلك فيه الحارس عروض للرحيل، حيث يحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للدراويش.

وتوصل مسئولو نادى بتروجت لاتفاق مع محمد فوزى للانتقال إليهم في الموسم المقبل، ولكن الحارس تلقى عرض من فاركو قبل حسم وجهته في الموسم المقبل.

يذكر أن محمد فوزى خاض 109 مباريات رفقة نادى الإسماعيلى في جميع المسابقات، استقبل 122 هدفا وخرج بنظافة الشباك في 36 مباراة، ولعب لأندية طلائع الجيش وغزل المحلة قبل مسيرته مع الإسماعيلى.