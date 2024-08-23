محامي ضحية فتوح: قبول الدية يتوقف على هذا الأمر.. والقضية بها أكثر من اتهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

كشف شنودة مكارم محامي أسرة الراحل السيد الشبكي، ضحية حادث أحمد فتوح لاعب الزمالك، حقيقة التصالح.

وقال مكارم في تصريحاته عبر فضائية إم بي سي مصر: "الجلسة الأولى كانت إجرائية فقط حضرتها كوكيل عن بعض الورثة، لأن المرحوم السيد لديه ابنتين قاصرتين في المرحلة الثانوية، وبالتالي يتطلب الأمر استصدار قرار وصاية وإعلام وراثة شرعي لتقديمه أمام المحكمة للادعاء بالحقوق المدنية".

وأضاف: "أما دفاع فتوح فقد طلبوا التأجيل لحين سداد الدية الشرعية مع طلب الإفراج عن اللاعب، والمحكمة أصدرت قرار التأجيل لجلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبس أحمد فتوح، ولم تحدث أي مصالحة، بعض أعضاء إدارة الزمالك طلبت زيارة أهل المتوفي لتقديم واجب العزاء، وكان من المفترض أن يتطرقوا لأمور أخرى، ولكن أسرة المرحوم رفضت ذلك نظرا لحالة الصدمة والحزن من جانبهم".

وواصل: "لم يتم تقديم أي خطوة إيجابية في هذا الأمر من جانب فتوح أو محاميه، وجميع الأرقام التي ذُكرت عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق، وبخصوص قبول الدية والتعويضات فذلك يتوقف على الخطوة الإيجابية التي قد يتخذها الزمالك أو أهل أحمد فتوح، هذا القرار يخص الأسرة وأنا دوري الصياغة القانونية وتفعيل الاتفاق إن تم".

وأتم تصريحاته: "إذا تم قبول الدية فالقضية بها أكثر من عنصر واتهام بسبب حيازة الحشيش بغرض التعاطي وتسببه بمقتل المجني عليه وتجاوز السرعة، ولكن التصالح مع أسرة المجني عليه قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة على فتوح".

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