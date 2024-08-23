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هل قدم بيراميدز عرضا بالدولار لضم عبدالرحمن مجدي؟.. رئيس النادي يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تحدث نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، عن عرض بيراميدز لضم لاعب الفريق عبدالرحمن مجدي.

وقال أبو الحسن في تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورتس: "لم يتم حسم أي صفقة لأي فريق من جانب الإسماعيلي، وبيراميدز يريد ضم عبد الرحمن مجدي ولكن من المحتمل ألا تكتمل الصفقة".

وأضاف "إذا لم يكن عائد بيع أي لاعب سيحل المشاكل المادية والفنية فلا جدوى من الأمر".

وأتم "عرض بيراميدز ليس بالدولار لأنه ممنوع تداوله داخل مصر في الصفقات الداخلية بين جميع الأطراف بقرار البنك المركزي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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