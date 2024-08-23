رئيس الإسماعيلي يكشف كواليس مكالمة جمعته بمحمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

كشف نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، كواليس مكالمة جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال أبو الحسن في تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورتس: "المكالمة التي جرت بيني وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي كانت تخص مستقبل الدوري في الموسم المقبل".

وعن إمكانية عودة محمود متولي وأحمد فتحي للفريق، أوضح: "أنا أعرف التشكيل مثل باقي الجماهير ودوري هو توقيع العقود بعد أن يتم اختيار اللاعبين من اللجنة الفنية، وبالتالي لا أعرف".

وأتم تصريحاته: "اشتراط إيهاب جلال مدرب الفريق بقاء عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي حتى يستمر؟ غير صحيح، نتفق معا على تكوين فريق جيد للنادي وانتشاله من وضعه الحالي".

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