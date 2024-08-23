مواجهة مصرية خالصة في الجولة الأولى بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي النثائي المصري محمد شريف لاعب الخليج وطارق حامد لاعب ضمك، وجها لوجه، في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الخليج ضيفا على ضمك، في السابعة وعشر ودقائق، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل مباراة ضمك والخليج في الجولة الأولى بالدوري السعودي، على قناة SSC EXTRA 2 HD، بتعليق راشد الدوسري.

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