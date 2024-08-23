"بعد تعديل قراره".. جماهير روما تتجمهر أمام منزل ديبالا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تغيير قراره بشأن الانتقال إلى القادسية السعودية مقابل 85 مليون يورو، واستقر في النهاية على الاستمرار في روما الإيطالي.

ونشر ديبالا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "شكرا روما، أراكم الأحد".

وبدا رحيل ديبالا عن روما، محسوما بعدما نُشِرَ مقطع فيديو له وهو يغادر مركز "تريجوريا"، وكان في انتظاره مجموعة من المشجعين لتحيته في الظهور الأخير، وودع اللاعب زملائه في تدريبات الفريق صباح أمس، وفقا لصحيفة "سكاي سبورت".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجماهير روما، أثناء تجمهرها تحت منزل ديبالا، مساء أمس، من أجل شكره على قرار البقاء مع الفريق.

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