شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو لليوم السابع: ننتظر جلسة حسين لبيب لتجديد التعاقد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى سيد، والد أحمد الشهير بـ"زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، إنه ينتظر تحديد موعد جلسة مع حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، للاتفاق على الرتوش النهائية والأمور المالية الخاصة بتجديد عقد ابنه مع النادى.

وأضاف والد زيزو، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مسئولي الزمالك لم يتواصلوا معه حتى كتابة هذه السطور لتحديد الجلسة التي يتم الاتفاق فيها على تجديد التعاقد وإسدال الستار على هذا الملف، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم المقبل، ومن حقه التوقيع لأى نادٍ بداية من يناير 2025.

في سياق متصل، رحب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برحيل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، بشرط، استفادة النادى من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجته للأموال لحل أزماته المالية.

وقال جوميز فى آخر ظهور له بقناة أون تايم سبورتس تعليقا على رأيه في رحيل زيزو، "يجب على الجماهير أن تعى أنه من الممكن أن يرحل لاعب مهم فى وقت ما فقد يجلب النفع للفريق، وإذا رفض النادى رحيله قد يفقد الشغف معك ويفقد قيمته، زيزو لاعب احترافى بشكل كبير، ويحب التمرين بشكل قوى، وهو ملتزم لأبعد الحدود، فبالتالى لا أمانع رحيل زيزو عن الزمالك إذا كان النادى سيستفيد من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية".