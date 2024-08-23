شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ختام دور الثمانية لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تختتم منافسات دور ربع نهائي كأس مصر غداً، السبت، بمواجهتين قويتين بين طلائع الجيش والإسماعيلى باستاد جهاز الرياضة فى السادسة مساءً، ومودرن سبورت مع زد فى التاسعة مساءً.

وتأهل المصري البورسعيدى وبيراميدز للدور نصف نهائي بطولة كأس مصر.



الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.



ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا، بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ28 لقبا.

مواعيد مباريات دور الـ"8" لكأس مصر

السبت



طلائع الجيش & الإسماعيلى..6 مساء



مودرن سبورت & زد إف سى..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.