شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يُخطر الأهلي ببند جديد فى دوري أبطال أفريقيا بـ50 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً للنادي الأهلى ، أكد خلاله أن القلعة الحمراء سوف تتسلّم 50 ألف دولار بمجرد مشاركة الفريق فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال فريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها.

وأكد الكاف للأهلي فى الخطاب، أن هناك تعديلاً طرأ على اللائحة الخاصة بمشاركة الأندية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من النسخة الحالية، وينص هذا التغيير على حصول أى فريق يشارك فى دور الـ32 للبطولة على 50 ألف دولار، وهو ما لم يكن يحدث فى النسخ السابقة.

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.