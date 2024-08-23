شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة لمواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السادسة مساء غد، السبت، ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة الليلة.

وتأهل للدور ربع النهائى كل من الإسماعيلى وطلائع الجيش ومودرن سبورت وزد، وتأهل للدور نصف نهائي كأس مصر كل من المصرى وبيراميدز.

جاء تأهل طلائع الجيش على حساب الزمالك بعد مباراة مارثونية تأخر فيها الطلائع حتي اللحظات الأخيرة من الوقت الضائع حتى نجح محمد حمدي زكي فى إدراك التعادل، ولجوء الفريقين للوقت الإضافي الذي لم يكن فيه جديد حتي وصل الحسم لركلات الترجيح ونجح الطلائع في الحسم بنتيجة 5-3.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة خوض مباراة الاسماعيلى بمزيد من التركيز والجدية لمواصلة مشوار البطولة بنجاح.

وتحدث عبد الحميد بسيوني مع اللاعبين حول فرصتهم في التتويج ببطولة كأس مصر لإضافة بطولة جديدة للنادي بعد التتويج منذ موسمين بكأس السوبر المصري علي حساب الأهلي بما يعني أنهم قادرون علي الفوز باللقب.