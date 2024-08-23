شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتمسك ببقاء عبد الرحمن مجدى والساعى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

تمسك إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، باستمرار نجميه عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى مع الفريق بالموسم الجديد للاستمرار مع الدراويش.

وربط إيهاب جلال بقاءه مع الدراويش بالموسم الجديد بوجود فريق يستطيع تمثيل الإسماعيلى بقوة فى الدوري للانتهاء من حقبة المنافسة على النجاة من الهبوط.

ويرغب إيهاب جلال فى بقاء ثنائى الإسماعيلى اللذين يتنافس على ضمهما الأهلى وبيراميدز مع تدعيم الدراويش بصفقات قوية تعيد رونق الدراويش.

وفى وقت سابق، أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس نادى الإسماعيلى، أن إيهاب جلال مستمر مع الإسماعيلى الموسم المقبل، وأنه تم وضع تصور للموسم المقبل ونسعى لعمل فريق يليق بالدراويش.

وقال نصر أبو الحسن خلال حواره مع الإعلامى محمد الليثى فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس، "إيهاب جلال مستمر معنا فى الموسم المقبل، وكان يعمل لنادى الإسماعيلى كله وليس مدربا فقط، وتم تجهيز التصور النهائى للموسم المقبل وسيتم تغيير الصورة التى ظهرنا بها فى الموسم الماضى".

وأضاف، "لم يتم حسم صفقة رحيل أى لاعب عن الإسماعيلى، وهناك مفاوضات من جانب بيراميدز لضم عبد الرحمن مجدى ولكن لم تنته حتى الآن، ولن يتم بيع أى لاعب لا يحل عائد بيعه أزمة مالية أو فنية".

وتابع، "إياد العسقلانى يريد البقاء فى الدورى الروسى وماشى كويس ولا يريد العودة لمصر، وهناك بند فى عقده يمنع اللعب لغير الإسماعيلى".

وأوضح: "المشاكل الخارجية تسببت فى عدم إنهاء أزمة النجوم مع محمد الطويلة، ونسعى لحل أزمة إيقاف حمدى النقاز مع الزمالك وديا".