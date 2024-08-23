شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يزور سيريس السويدى بعد التتويج بالدورى مع الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفلطسينى وسام أبو علي، مهاجم الأهلى، على استغلال فترة الراحة التى يحصل عليها حالياً قبل انطلاق الموسم الجديد فى زيارة ناديه السابق سيريس السويدي.

وخطف الفلسطيني وسام أبو علي ، مهاجم النادي الأهلي، لقب هداف الدوري المصري موسم 2023-2024، بعدما نجح فى فترة وجيزة اقتصرت على نصف موسم فقط في تسجيل 18 هدفاً متفوقاً على باقي المهاجمين.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

ويستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.



فاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.



جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل.



وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.



وسام ابو على يزور ناديه (1)



وسام ابو على يزور ناديه (2)



وسام ابو على يزور ناديه (3)