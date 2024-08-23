شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر سلاح آمن لحماية مواهب الكرة المصرية من الاندثار والان مع تفاصيل الخبر

ما زالت أعين أولياء الأمور تتجه صوب كابيتانو مصر ذلك المشروع القومي الذى أطلقته‎ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لضمان منح الفرصة كاملة لأولادهم الموهوبين، للتعبير عن أنفسهم واكتشاف ذاتهم، بعيداً عن الاستغلال والطمع الذى يتبعه البعض في اختيار المواهب.

وتقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدور عظيم في تبنى المواهب في شتى المجالات المختلفة، لضمان الحفاظ على هذه الكنوز الكبيرة، من الاندثار والاستفادة منها مستقبلاً في تغذية المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية،حيث بالفعل بدأت العديد من الأندية الاستفادة من جواهر هذه التجربة.

الزمالك أول المستفدين من تجربة كابيتانو مصر بـ 7 لاعبين

ويأتي على رأس الأندية التي استفادت من كنوز وجواهر تجربة كابيتانو مصر الزمالك الذي تعاقد مع 7 لاعبين مميزين للانضمام لقطاع الناشئين، فى ظل مستواهم الفنى القوى، وضم الزمالك السباعي، حازم اليماني مواليد 2008، وعيد العزازي مواليد 2008، ومحمد بسيوني مواليد 2009، وعبد الرحمن علاء مواليد 2009، ويوسف علاء مواليد 2009، والسيد محمود مواليد 2009، ومحمود ناصر شيكا مواليد 2009 من المواهب التي خرجت من مشروع كابيتانو مصر.

حسين لبيب رئيس الزمالك أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير للمشروع القومي كابيتانو مصر، الذي أظهر كما كبيرا من المواهب الكروية المصرية التي تحتاج إلى الدعم والمساندة من أجل الخروج للنور، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في نجاح السباعي المنضم حديثا لنادي الزمالك.



مواهب كابيتانو مصر المنضمين إلى الزمالك

الزمالك يشكر فخامة الرئيس السيسى على دعم المواهب المصرية

رئيس الزمالك وجه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لمشروع كابيتانو مصر، وحرصه الدائم على دعم المواهب المصرية في كل المجالات الرياضية وليس كرة القدم فقط،كما أشاد بدور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى دعم المشروع وتوفير كافة سبل نجاحه.

وأشاد رئيس نادي الزمالك بالمجهود الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة من أجل ظهور العديد من المواهب الشابة، القادرة على صنع الفارق في مستقبل مصر بكرة القدم من خلال مشروع كابيتانو مصر.

البنك الأهلى يسير على درب الزمالك فى الاستفادة من مواهب كابيانو مصر

نفس الحال ينطبق على البنك الأهلي الذى تعاقد مع اللاعب مصطفى فوزي العيسوي، ابن محافظة جنوب سيناء مواليد 2008 نجم مشروع كابيتانو مصر الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأثنى اللواء أشرف نصار على الدور الكبير الذي تلعبه الشركة المتحدة في دعم ورعاية المواهب في مختلف المجالات، مؤكدا في الوقت نفسه أن التعاقد مع مصطفى فوزي هو مجرد بداية، وأن النادي بصدد التوقيع مع نجوم آخرين من مشروع كابيتانو مصر خلال المرحلة المقبلة.



موهبة كابيتانو مصر المنضمة إلى البنك الأهلى

انطلاق المرحلة الأولى من مشروع كابيتانو مصر

وانطلق الأربعاء الماضى ، اختبارات الموسم الثالث لمشروع "كابيتانو مصر" المشروع القومي لاكتشاف المواهب الشابة في موسمه الثالث ، حيث شهدت الاختبارات توافد كبير من المتقدمين لاختبارات الموسم الثالث ، حيث تضم المرحلة 6 محافظات وهي" كفر الشيخ، الإسكندرية، المنوفية، القاهرة، بني سويف، قنا " حيث تجرى الاختبارات للمتقدمين من مواليد 2010.

انطلقت المرحلة الأولى من برنامج كابيتانو مصر في عام 2022 واستمرت لمدة 3 مواسم مستهدفة الناشئين في عمر ١٤ عامًا من جميع أنحاء الجمهورية “مواليد ٢٠٠٨”، وتضمنت الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا في أي هيئة رياضية، وذلك لاختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، وشملت أماكن الاختبارات في (7) محافظات وقد تقدم خلال المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 50 ألف موهبة من بالمحافظات المذكورة لتتم التصفية بينهم حيث الهدف من اختيار المحافظات هو التوسع في قاعدة البحث فـــي محافظات لم تصل إليها المبادرات الماضية السابقة.