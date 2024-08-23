"ستظل في ذهني".. جوندوجان يودع جماهير برشلونة برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع الألماني إلكاي جوندوجان، جماهير برشلونة، بعد إعلان عودته إلى مانشستر سيتي، في صفقة انتقال حر، بعد عام واحد فقط مع الفريق الكتالوني.

وكتب جوندوجان عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "أعزائي مشجعي برشلونة، بعد عام واحد فقط حان وقت الوداع، لقد أتيت إلى هنا لمواجهة تحدٍ جديد ومثير، وكنت مستعدًا لذلك، بذلك قصارى جهدي للقتال من أجل الفريق بأفضل طريقة ممكنة في موسم صعب، وكنت أتطلع إلى مساعدة زملائي في الموسم الجديد".

وأضاف: "الآن سأرحل في موقف صعب، ولكن إذا كان رحيلي سيساعد النادي ماليًا فهذا يجعلني أقل حزنًا، لقد كان وقتًا مليئًا بتجارب مذهلة وصعود وهبوط، لطالما أردت اللعب في برشلونة وأنا ممتن جدًا لذكرى وتجربة ستظل في ذهني طوال حياتي، أتمنى لكم جميعًا الأفضل، المشجعون يستحقون إعادة هذا النادي الكبير إلى مكانته بين الأفضل في العالم".

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