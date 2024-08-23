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أفشة يستمتع بإجازته في تركيا مع مالك.. ونجل أبو تريكة يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، على قضاء فترة إجازته الصيفية في تركيا، قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صور له مع نجله مالك في تريكا.

وعلق نجل لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، سيف أبو تريكة، على صور أفشة عن طريق وضع رموز تعبيرية "قلب".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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