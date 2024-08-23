كيف أفسدت سيدتان في حياة ديبالا انتقاله إلى القادسية السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حدث تحول مفاجئ في مصير المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بتغيير قراره بشأن الانتقال إلى القادسية السعودي، مقابل 75 مليون يورو.

وكان ديبالا ودع زملائه في الفريق، أمس الخميس، في مركز "تريغوريا للتمارين"، لكنه فاجأ الجميع بمنشور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، يقول فيه: "أراكم الأحد"، حيث يلعب الفريق ضد إمبولي في الجولة الثانية بالدوري الإيطالي.

ولعبت أوريانا ساباتيني، دورًا رئيسيًا في رفض زوجها ديبالا لرفض الانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما تحدثت معه أمس الخميس مطولا، واحتشدت جماهير روما أمام منزلهم، وظهرت زوجته بشرفة الفيلا في كاسال بالوكو بجانب زوجها، لتحية المشجعين المحتفلين.

وذكرت صحيفة "لا جازيت"، أن أوريانا، التي تزوجت ديبالا في 20 يوليو الماضي، عارضت انتقاله إلى الدوري السعودي، منذ البداية، لكنها تحدثت معه أمس، كما أن هناك سيدة أخرى أفسدت الانتقال، وهي أليسيا والدة اللاعب، التي كانت تشعر بالأسف برؤية ابنها بعيدا عن كرة القدم الأوروبية، بعد خيبة الأمل لعدم استدعائه إلى كوبا أمريكا.

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