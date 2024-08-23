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إبراهيم صلاح يتولى قيادة نادي الواسطى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الواسطى تعاقد مجلس إدارته مع لاعب الزمالك السابق إبراهيم صلاح لقيادة فريقه.

وأوضح نادي الواسطى ـ الذي ينشط في الدوري الممتاز ب ـ، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن إبراهيم صلاح سيتولى قيادة الفريق لمدة موسم 2024/2025.

وكانت آخر محطات إبراهيم صلاح التدريبية قيادة فريق الزمالك مواليد 2003.

وكان صاحب الـ 37 عاماً قد توجه للتدريب بعدما اعتزل الكرة كلاعب بقميص المحلة في سبتمبر 2022.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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