إبراهيم صلاح يتولى قيادة نادي الواسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الواسطى تعاقد مجلس إدارته مع لاعب الزمالك السابق إبراهيم صلاح لقيادة فريقه.

وأوضح نادي الواسطى ـ الذي ينشط في الدوري الممتاز ب ـ، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن إبراهيم صلاح سيتولى قيادة الفريق لمدة موسم 2024/2025.

وكانت آخر محطات إبراهيم صلاح التدريبية قيادة فريق الزمالك مواليد 2003.

وكان صاحب الـ 37 عاماً قد توجه للتدريب بعدما اعتزل الكرة كلاعب بقميص المحلة في سبتمبر 2022.



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