وجهاً لوجه.. محمد شريف وطارق حامد أساسيان في مواجهة الخليج وضمك بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الخليج وضمك التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما عند السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وشهد تشكيل الخليج تواجد المهاجم المصري محمد شريف أساسيًا كما تواجد لاعب الوسط المصري طارق حامد أساسياً بتشكيل ضمك.

وكان طارق حامد قد انضم لصفوف نادي ضمك قادمًا من صفوف اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي 2023/2024.

وعلى الجانب الآخر انضم شريف لصفوف الخليج قادمًا من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

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