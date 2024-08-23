شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد للكراسى المتحركة يستعد لبطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المنتخب المصرى لكرة اليد للكراسى المتحركة استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر المقبل، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حيث تتواجد بعثة المنتخب المصرى حاليًا فى صالة حسن مصطفى من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد والقوى لمنافسات البطولة.

ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الثانية بجانب كل من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة المنتخب المصرى 19 لاعبا ولاعبة على أن يتم اختيار 8 لاعبين ولاعبتين واستبعاد 9 لاعبين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: “سامى منصور، توبة نجدى، محمد أنور، مجدى طلعت، محمد عبد النبى، ربيع حسنى، أحمد عصام، أحمد فتحى، محمد مصطفى، أشرف أبو زيد، زياد عبد الرحيم، أحمد جابر، أحمد صلاح، وأحمد يحيى“.

بينما يتواجد فى قائمة اللاعبات كل من: “زهراء أبو زيد، آيات محمد، ملك غانم، شيماء عمر، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفنى كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم مشرفًا للمنتخب، الكابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور رومانى نبيل أخصائى العلاج الطبيعي“.

وقال الدكتور عادل إبراهيم المشرف على المنتخب، إن هذه البطولة تعد تحديا كبيرا لفريق كرة اليد للكراسى المتحركة، حيث يشارك المنتخب فى البطولة للمرة الثانية مع فرق لديها خبرات كبيرة.

وأكد المشرف على المنتخب، أن الفريق يضم لاعبين جدد قام الجهاز الفنى بضمها، ويتدرب الفريق بجدية وتحد خلال الوقت الحالى بدعم كبير من الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد لتحقيق أفضل النتائج.

أقيمت النسخة الأولى لبطولة بطولة العالم للكراسى المتحركة فى مصر 2022، وحصل منتخب مصر على المركز الثانى والميدالية الفضية، وتقام البطولة للمرة الثانية فى مصر 2024، بعد نجاح تنظيم البطولة الأولى.