شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالبنك الأهلى: لا توجد مفاوضات لضم ثنائى سيراميكا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى البنك الاهلى أنه لا توجد مفاوضات مع المسئولين بنادي سيراميكا لضم ثنائى الفريق محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: "لم أعلم شيئا عن تلك المفاوضات بالمرة، ولكن من الممكن ضم تلك اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب استشارة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق مصطفى".

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أن هناك تفاوضا من قِبَل مسئولي البنك الاهلى مع نظيرهم سيراميكا لضم ثنائى الفريق محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شارك محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا في 36 مباراة مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفين، حيث انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضى وينتظر عرض تجديد عقده بينما شارك أحمد ياسر ريان في 35 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا.