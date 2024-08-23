شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة للناشئين يفوز على بورتوريكو وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

أدى المنتخب للكرة الطائرة للناشئين مباراتين وديتين مع منتخب بورتوريكو فاز بنتيجتهما فى المباراة الأولى بـ4 أشواط ملعوبة، وفى الثانية بثلاثة أشواط دون رد، على الصالة المغطاة بالعاصمة صوفيا.

وكان منتخب مصر قد غادر القاهرة بقيادة المدير الفنى أحمد السيد متجها إلى صوفيا عاصمة بلغاريا، حيث تقام بطولة العالم لأول مرة لهذه المرحلة السنية بمشاركة 16 دولة مقسمة إلى أربع مجموعات تلعب بنظام خروج المغلوب Play off، ويشارك المنتخب المصرى فى هذه البطولة بصفته بطلا لأفريقيا فى البطولة التى استضافتها مدينة مصراته العام الماضى.

وتلعب مصر ضمن المجموعة B التى تضم منتخبات ليبيا وتونس وإيران، حيث تلعب بنظام الدورى من دور واحد فى الدور التمهيدى للترتيب من الأول إلى الرابع ثم تلعب المنتخبات بنظام خروج المغلوب من الدور الذى يليه، حيث يتقابل أول المجموعة A مع رابع المجموعة D التى تضم البرازيل وأوزبكستان وبلجيكا وشيلى وبنفس الطريقة يتقابل ثانى B مع ثالث المجموعة D وثالث B مع ثانى D، ويلتقى رابع B مع ثانى D وتصعد المنتخبات الفائزة إلى دور الثمانية، ويتكون الجهاز الفنى من الكابتن أحمد السيد مديرا فنيا، محمد مدبولى مدرب عام، أحمد الماحى المحلل التقنى والدكتور عبدالرحمن غانم مخطط الأحمال وأخصائى التأهيل ويرأس البعثة الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم المنتخب 12 لاعبا، تم اختيارهم بمعرفة الجهاز الفنى لتمثيل مصر فى بطولة العالم تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم.