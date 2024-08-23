شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى بلغاريا تستضيف منتخب الكرة الطائرة للناشئين المشارك ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.

صرح بذلك الدكتور يوسف حسن عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، مؤكدا أن السفارة وفرت الرعاية الكاملة للبعثة، وفقا لتعليمات السفير نادر سعد.

وأشار إلى أن القنصل المصرى ريهام حبيب تواصلت مع المسؤولين بالاتحاد المصري قبل قدوم البعثة إلى بلغاريا لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات للمنتخب المصرى أثناء معسكر الفريق وخلال البطولة التى تنطلق السبت 24 أغسطس، وتستمر حتى الأول من سبتمبر بمشاركة 16 منتخب على مستوى العالم.

وأضاف د/ يوسف حسن أن المنتخب يلعب غدا أولى مبارياته فى الدور التمهيدى مع المنتخب التونسى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، ويقود مصر جهاز فنى المدير الفنى الكابتن أحمد السيد والمدرب العام الكابتن محمد مدبولى والمحلل التقنى أحمد الماحى والدكتور إبراهيم غانم مخطط أحمال وتأهيل وإصابات ملاعب، وتلعب مصر ضمن المجموعة التى تضم إيران وتونس وليبيا وأوزبكستان.