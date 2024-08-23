شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل ومحمود صابر فى قائمة منتخب مصر أمام كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على ضم إبراهيم عادل ومحمود صابر فى قائمة منتخب مصر أمام كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، بعد تألقهم اللافت بقميص المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024.

كما استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استدعاء 3 حراس مرمى خلال المعسكر المقبل، وهم ثنائى الأهلى محمد الشناوى ومصطفى شوبير، وأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم الموعد النهائي لانطلاق المعسكر المقبل، الذى يشهد مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا والذى كان محددا يوم 25 الشهر الجارى.

ولم يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى الآن الموعد النهائي لانطلاق المعسكر، في ظل حصول لاعبى الأهلى على إجازة للراحة بجانب إقامة مباريات كأس مصر.

من ناحية أخرى، استقر حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر على ضم ثنائى الزمالك أحمد سيد زيزو وناصر ماهر لقائمة المنتخب لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا يومى 6 و10 سبتمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

كما استقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استبعاد ثنائى حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحى من المعسكر المقبل، المقرر إقامته بعد أيام قليلة استعدادا لمواجهة كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا.