شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مهاجم فلسطيني مع اقتراب ضم المدافع المغربي أشرف داري والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي عن صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتتجه بوصلة مفاوضات مسئولو القلعة الحمراء حالياً نحو أحد المهاجمين الفلسطينيين حتى يتم قيده كلاعب محلي وفقاً للوائح اتحاد الكرة المصري.

ويتطلع الأهلي لحسم ملف المهاجم أجنبي بعد اقتراب ضم المغربي أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي، حيث تم التعاقد معه لمدة أربعة مواسم لتدعيم دفاع المارد الأحمر بعد انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي تكثف مفاوضاتها لحسم ملف المهاجم الفلسطيني من أجل تدعيم القوة الهجومية بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفني الذي رفض الاكتفاء بالفلسطيني وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم وطلب ضم صفقة هجومية أخرى.

ويستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

فاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010 ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.