الامارات | النصر يحقق أكبر فوز في تاريخه بالجولة الافتتاحية للدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزا تاريخيا لم يتحقق منذ 7 سنوات عندما حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على العروبة بنتيجة 5-1 ليكون أول فوز للعميد في المباراة الافتتاحية منذ موسم 2016-2017، وذلك عندما فاز على الظفرة بنتيجة 4-2 كما يعتبر أكبر انتصار له في الجولة الافتتاحية طوال تاريخه مع المسابقة.

أقيم اللقاء الذي احتضن مجرياته استاد نادي دبا الفجيرة مساء الجمعة لحساب الجولة الأولى من النسخة دوري أدنوك للمحترفين للمسابقة لموسم 2024-2025.



وسارع النصر إلى بسط سيطرته على وسط الميدان، متخذاً منها منصة لشن هجمات دسمة، فاحت منها رائحة الخطورة لينتظر الفريق ثماني دقائق قبل أن يحرز له عادل تعرابت هدف السبق بتسديدة قوية، بعدما وصلته الكرة من موسى ندياي على قوس منطقة الجزاء، وهي المرة الأولى التي يحرز فيها النصر الهدف الافتتاحي في موسم بدوري المحترفين، كما حمل الهدف رقم 15 لتعرابت خلال 45 مباراة خاضها في المسابقة.

ونجح موسى "ندياي" في التسجيل بالدقيقة 20 معززاً من فرص فريقه في الظفر بنقاط الفوز، في الشوط الثاني ونجح مروان أزرقان في إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 59، ورد العروبة بهدفه الأول الذي حمل إمضاء بوبكر تراولي، في الدقيقة 68، لكن النصر سرعان ما رد بالهدف الرابع عبر اللاعب عادل تعرابت في الدقيقة 73، لتمضي المجريات بعد ذلك ويشهد الوقت بدل الضائع إحراز مانولو جابياديني الهدف الخامس، وتحديداً في الدقيقة 90+2 وبه انتهت المباراة.