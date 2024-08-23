الامارات | قائمة منتخب البرازيل لتصفيات كأس العالم.. استدعاء الموهوب إستيفاو لأول مرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى دوريفال جونيور مدرب البرازيل الموهبة الصاعدة إستيفاو ابن الـ 17 عاماً للمرة الأولى إلى المنتخب الوطني الجمعة لمواجهتي الإكوادور والباراغواي، ضمن محاولة إعادة "سيليساو" إلى سكة الانتصارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب الجناح إستيفاو الذي بإمكانه أن يشغل أكثر من مركز في بالميراس، وهو النادي الذي دافع عن ألوانه الشاب إندريك (18 عاما) قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني والذي تم استدعاؤه أيضا لمباراتي سبتمبر ضد الإكوادور والباراغواي.

وسيسير إستيفاو على خطوات إندريك حيث سيغادر بلده الام عندما يبلغ سن الـ 18 عاما للتوجه إلى تشيلسي الإنجليزي الذي أعلن في يونيو أنه توصل إلى اتفاق لانتقاله إلى صفوفه في يوليو 2025.

في قائمة سيليساو، خلق المدرب دوريفال جونيور مفاجأة من العيار الثقيل بعدما فضّل المراهق إستيفاو على المهاجمين رافينيا (برشلونة الإسباني) وغابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي).

وكما كان متوقعا، تم استدعاء نجمي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو، إلى جانب مدافعي باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس وبيرالدو، وجيرسون لاعب خط وسط فلامينغو، أحد نوادي ريو دي جانيرو.

ويستمر غياب نجم الهلال السعودي نيمار عن الملاعب حيث يواصل تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في أكتوبر الماضي.

ويأمل أصحاب القمصان الصفراء التصالح مجددا مع الانتصارات بعد الخروج من ربع نهائي النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أميركا أمام الأوروغواي بركلات الترجيح في يوليو.

وتحتل البرازيل حاليا المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد 6 جولات في المجموعة المشتركة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 متقدمة بفارق نقطتين فقط عن الباراغواي، وتتربع الارجنتين على الصدارة مع 15 نقطة أمام الاوروغواي (13) وكولومبيا (12).

وتعرض منتخب "سيليساو" لثلاث هزائم توالياً في المراحل الثلاث الاخيرة، وكانت أمام الأوروغواي(0-2) في أكتوبر، ثم كولومبيا (1-2) والأرجنتين (0-1) في نوفمبر.

أقدم بطل العالم خمس مرات على تغيير المدرب، ليحل دوريفال جونيور بدلا من فرناندو دينيز في يناير.

وبعدما كان من المتوقع أن يتولى قيادة "سيليساو"، فضّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي تمديد عقده مع ريال مدريد.

ويستقبل المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري في السادس من سبتمبر المقبل في كوريتيبا، قبل أن يواجه الباراغواي بعد أربعة أيام في أسونسيون.

قائمة منتخب البرازيل لتصفيات كأس العالم

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) للدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، يان كوتو (بوروسيا دورتموند الألماني)، غيليرمي أرانا (أتلانتا مينيرو)، ويندل (بورتو البرتغالي)، لوكاس بيرالدو وماركينيوس (باريس سان جرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، غابريال ماغاليايس (أرسنال الإنجليزي)

للوسط: أندريه (فلومينسي)، برونو غيمارايس (نيوكاسل الإنجليزي)، جيرسون (فلامينغو)، جواو غوميس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي).

للهجوم: إندريك (ريال مدريد) إستيفاو (بالميراس)، لويز هنريكي (بوتافوغو)، بيدرو (فلامينغو)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الإسباني)، سافينيو (مانشستر سيتي)