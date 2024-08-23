قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا.. الظهور الأول لثنائي الاهلي والزمالك

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة الفراعنة، لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل.

ويتخلل معسكر الفراعنة مباراتي كاب فيردي وبتسوانا يومي 6 و 10 سبتمبر في الجولة الاولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025، بالمغرب.

قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا

وشهدت القائمة انضمام حمزة علاء حارس الاهلي ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك للمرة الأولى للمنتخب، بعد لعبهم مع المنتخب الأولمبي.

كما شهدت عودة محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي وعمر مرموش جناح أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان الثنائي قد غاب عن منتخب مصر في توقف يونيو الماضي خلال تصفيات كأس العالم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) – مصطفى شوبير (الأهلي) – حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) – رامي ربيعة (الأهلي) – محمد عبد المنعم (الأهلي) – أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) – خالد صبحي (سيراميكا) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – محمد شحاتة (الزمالك) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – مروان عطية (الأهلي) – إمام عاشور (الأهلي) – ناصر ماهر (الزمالك) – أحمد سيد زيزو (الزمالك) – محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) – عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – مصطفى فتحي (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) – محمد الشامي (المصري) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).