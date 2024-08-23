بسبب الاهلي والزمالك.. بيان عاجل من مودرن سبورت

أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس بيانًا عاجلًا بخصوص المفاوضات مع الاهلي والزمالك للتعاقد مع لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى دعبس رئيس نادي مودرن سبورت ما تم تداوله خلال الساعاا القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من تصريحات مغلوطة.

وشدد رئيس مودرن على أن تلك التصريحات المتداولة مجرد محاولات دنيئة للوقيعة وبث التعصب بين أطراف في الرياضة المصرية.

وأكد خلال بيانه على الاحترام الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته المحترم وجماهيره العظيمة كقطب كبير في الكرة المصرية.

وأوضح: “باب التفاوض والتعاون مفتوح دائماً وأبداً لجميع الأندية وعلى رأسها الاهلي والزمالك مع المسئولين ومجالس الإدارة وما لهم من جماهير كبيرة، ما لم يخالف ذلك الاحتياجات الفنية للفريق الأول”.

واختتم: “يحرص النادي على التأكيد أن التصريحات الرسمية تتم عبر الأستاذ محمد الليثي المتحدث الرسمي، أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أى محاولات للفبركة أو الادعاء بغير ذلك سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ المسار القانوني لمقاضاة تلك الأطراف المسيئة”.