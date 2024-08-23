نور الطيب وعلي فرج... قصص حب وزواج أبطال نادي هليوبوليس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

لا تخلو الأندية المصرية، وكذلك الرياضة حول العالم من قصص الحب التي لا نشاهدها سوى في الأفلام والروايات الخيالية عبر التلفاز.

ولكن قصص الحب في نادي هليوبوليس جميعها كانت نهايتها سعيدة وتوجت بالزواج، وهو ما يعرضه "الخليج 365" في السطور التالية:

الأولى وهي التي جمعت بين فريدة العسقلاني لاعبة كرة الطائرة بنادي الزمالك والتي بدأت مشوارها في نادي هليوبوليس منذ عمر الـ7، وبين زوجها مالك البهبيتي عضو مجلس إدارة"هليوبوليس"ولاعب السلة بالقلعة البيضاء.

ونشأت بينهما قصة حب كبيرة منذ تواجدها بالنادي، وقبل انضمامها إلى صفوف القلعة البيضاء، لتتوج بالزواج في شهر أكتوبر 2021، حيث نشرت مقطع فيديو من زفافها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيما وقعت قصة الحب الثانية بين نور الطيب أشهر أبطال الاسكواش في مصر، وزوجها علي فرج لاعب منتخب مصر للرجال.

وجمعتهما قصة حب بدأت من نادي هليوبوليس باعتبارهم أبناء النادي، ووصفها الجميع بالدعم المتبادل خلال مشوارهم الرياضي ، حيث يعتبر الثنائي أول زوجان يحصلان على بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للإسكواش.

واحتفل الثنائي بزواجهما في يوليو عام 2016، وأنجبت نور ابنتها فريدة التي تواجدت معها في كافة البطولات التي خاضتها قبل الإعتزال في 2024.