"خلاف وحيد مع ناديه ومن ناشئي الأهلي".. الزمالك يتم اتفاقه مع صفقة صيفية تحسباً لرحيل أحد نجومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر إن مسؤولي نادي الزمالك قد توصلوا لاتفاق مع حارس مرمى نادي إنبي عبدالعزيز البلعوطي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية تحسبًا لعدم التوصل لاتفاق مع محمد عواد لتجديد التعاقد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن البلعوطي يرغب في الانضمام لصفوف الزمالك؛ حيث رفض تمديد تعاقده مع إنبي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024/2023؛ حيث يحق له التوقيع لأي نادِ في يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن حارس مرمى إنبي قد نال إشادة الثنائي حسين السيد وأحمد سليمان لذا أنهى الزمالك كافة اتفاقاته مع الحارس، مضيفًا:"ما يتبقى هو الاتفاق على المقابل المادي مع نادي إنبي لإتمام الصفقة".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي إنبي يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه في حين يسعى الزمالك لإنهاء الصفقة بأقل من 10 ملايين.

وكان إنبي قد ضم البلعوطني في موسم 15/16 قادمًا من ناشئين الأهلي.

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