النهائية والمحتملة.. صفقات الأهلي الصيفية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبرم مجلس إدارة النادي الأهلي عدد من الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، ويحيى عطية الله الظهير الأيسر لنادي سوتشي الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى مسئولو المارد الأحمر في استكمال فترة الانتقالات التاريخية، بالتعاقد مع أشرف داري مدافع بريست الفرنسي، ومحمد علي بن رمضان لاعب خط وسط فرينكفاروزي المجري.

وطالب المدرب السويسري مارسيل كولر من إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر مع الفلسطيني وسام أبو علي.

ويبدأ الأهلي مشواره في موسم 2024/25 بدوري أبطال أفريقيا، بمواجه الفائز من جورماهيا الكيني والمريخ جوبا، يوم 14 سبتمبر خارج القاهرة، ولقاء الإياب يوم 21 سبتمبر في القاهرة.

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