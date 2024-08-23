"ما حدث محاولات دنيئة للوقيعة".. مودرن سبورت يرد على مفاوضات الزمالك لضم نجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى نادي مودرن فيوتشر ما نُسب لرئيس مجلس إدارته وليد دعبس عن رفضه انتقال نجم فريقه الكاميروني جوناثان نجويم.

وأوضح نادي مودرن سبورت، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن ما صدر هي تصريحات مغلوطة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولات دنيئة للوقيعة وبث التعصب بين أطراف في الرياضة المصرية.

وأكد وليد دعبس، خلال البيان ذاته، على الاحترام الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته المحترم وجماهيره العظيمة كقطب كبير في الكرة المصرية، مضيفًا: "باب التفاوض والتعاون مفتوح دائماً وأبداً لجميع الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي ونادي الزمالك مع المسئولين ومجالس الإدارة وما لهم من جماهير كبيرة ما لم يخالف ذلك الاحتياجات الفنية للفريق الأول".

وأتم نادي مودرن فيوتشر بيانه بالتأكيد على أن التصريحات الرسمية تتم عبر محمد الليثي المتحدث الرسمي للنادي أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" أي محاولات للفبركة أو الادعاء بتصريحات غير ذلك سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ المسار القانوني لمقاضاة تلك الأطراف المسيئة".

اللاعب صاحب الـ33 عاماً كان قد انضم في موسم 21/22 لصفوف مودرن فيوتشر قادمًا من الجونة.

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