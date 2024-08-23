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9 أهلي و3 زمالك.. 27 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق لمواجهة كاب فيردي و بتسوانا.

وشهدت القائمة تواجد 27 لاعبا استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر.

ويتخلل المعسكر مباراتي كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي 6 و 10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي، و3 لاعبين فقط من الزمالك بقائمة منتخب مصر الرسمية.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي شرف (إنبي).

خط الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة) - حمدي فتحي (الوكرة) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجية (طرابزون) - محمد الشامي (المصري) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - مصطفي فتحي (بيراميدز).

خط الهجوم: عمر مرموش (فرانكفورت) - محمد صلاح () - مصطفي محمد (نانت) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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