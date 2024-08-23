رئيس نادي نيس الفرنسي يكشف سبب تأخر إعلان صفقة ضم محمد عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس نادي نيس الفرنسي، جان بيير ريفيه، عن سبب تأخر انضمام مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم لصفوفهم.

وقال ريفيه في تصريحات أوردها عنه موقع getfootballnewsfrance اليوم الجمعة، إن عبدالمنعم لم يحصل بعد على التأشيرة الخاصة به.

وأتم رئيس نادي نيس تصريحاته بقوله:"الأمر سيستغرق بعض الوقت وهو ما يفصلنا عن الإعلان الرسمي عن الصفقة".

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو الفرنسية"، في وقت سابق أن نيس قد أتم اتفاقه مع الأهلي بشأن انتقال مدافع الفريق الأحمر إلى النادي الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2028 مقابل 4 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو مكافآت.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي، في يونيو 2025، ما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع مع أي نادِ خلال يناير المقبل.

وخاض محمد عبد المنعم رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي 44، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.



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