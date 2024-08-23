ياسر إدريس يفتتح الدورة التدريبية للمدربين على هامش البطولة العربية للسباحة

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القاهرة - سامية سيد - قام المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بافتتاح أعمال الدورة التدريبية للمدربين التي أقيمت على هامش البطولة العربية الثالثة للناشئين والناشئات لألعاب الماء التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري.

وتهدف الدورة التدريبية الخاصة بمدربي السباحة والتي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية المصرية والمقدمة من الاتحاد الدولي لألعاب الماء وتحت رعاية الاتحاد المصري للسباحة والتي تهدف إلى تطوير المدربين المصريين والارتقاء بهم.

وقام بإلقاء المحاضرة في هذه الدورة جيمس جيبسون المدرب الدولي رئيس التطوير والأداء العالي بالاتحاد الدولي لألعاب الماء والتي ناقشت في اليوم الأول منها أساسيات التدريب، كيفية تطوير السباح، كيفية تدريب السباح المتميز وكيفية التخطيط للأداء العالي، كيفية تطوير بطل أولمبي مصري.

ومن المقرر أن يتضمن اليوم الثاني من المحاضرة تدريبا عمليا للمدربين في حمام السباحة باستاد القاهرة، وقام رئيس الاتحاد المصري للسباحة بتقديم درع للسيد جيمس جيبسون تقديرا لمجهوداته في الدورة التدريبية للمدربين.

وتضم قائمة المنتخب المصري للسباحة المشارك في منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء بواقع 28 سباحا و28 سباحة والحاصلين على المركز الأول في التجارب الخاصة بالبطولة العربية.

وضمت قائمة السباحين فئة «13-14 سنة» كلًا من: حسام إسلام غازي، زياد جمال عشري، أحمد ياسر لطفي، معاذ حسام محمود، علي تامر مرعي، أدهم محمد حسنين، ياسين فوزي، ياسين إمام، ويوسف محمد عناني.

بينما يتواجد في قائمة السباحين فئة «15-16 سنة» كل من: يوسف أحمد شعبان، أحمد سمير، طارق الشاعر، مروان علي محمود، عمر أحمد إبراهيم، حازم حسام نادي، زين هشام، وعمر محمد حسن.

وجاءت قائمة السباحين فئة «17-18 سنة» كالتالي: عمر محمد، مهند ياسر، فاروق محمد، عمر كريم جلال، عبد الرحمن عمرو، إياد محسن إسماعيل، أحمد هاني، خالد وائل، عبد الفتاح محمد، عبد الله أحمد نصر، وأحمد محمد.

وتضم قائمة السباحات فئة «13-14 سنة» كلًا من: يُسر محمد، لمار محمد نبيل، دارين عادل، فيروز محمد، حبيبة محمد الحداد، لي لي محمد، حبيبة محمد عبد العزيز، سما أكرم السيد، كرمة محمد حسن، ونور بهجت فكري.

ويتواجد في قائمة السباحات فئة «15-16 سنة» كلًا من: لارا أحمد، حبيبة محمد عبد الغفار، أروى فيصل الشريف، مريم أحمد، سلمى أحمد السيد، مريم أحمد عبد الحكيم، مريم محمود أحمد، جومانة محمد، بسنت هشام، ومريم محمد بكر.

وجاءت قائمة السباحات فئة «17-18 سنة» كالتالي: لوجين عمرو، فرح طارق، كرمة شادي محمد، حلا نعنوش، جولي أكرم، ملك أحمد أنيس، هلا خالد دياب، وهنا طارق يحيى.