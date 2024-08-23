شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من اللاعب: الزمالك لم يفاوض حرس الحدود لضم محمود ممدوح رغم الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من اللاعب محمود ممدوح مهاجم فريق الكرة الأول بحرس الحدود، أن مسئولى نادى الزمالك لم يدخلوا فى أى مفاوضات مع نادى الحرس من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الزمالك لم يفتح خط مفاوضات مع نادى الحرس لضم محمود ممدوح، رغم الاتفاق الذى كان تم بين أحد مسئولى القلعة البيضاء واللاعب.

وكان العميد عمرو خليل المشرف على الكرة بنادى حرس الحدود، قد أكد أن النادى لن يوافق على رحيل محمود ممدوح مهاجم الفريق، لأى ناد نهاية الموسم الحالى.

وقال فى تصريحات تليفزيونية: "ممدوح جدد عقده لمدة 4 مواسم ولن يرحل سواء داخل مصر أو خارج مصر، وهناك تمسك بجميع اللاعبين فى الموسم المقبل".

وأضاف العميد عمرو خليل: "ممدوح لن يرحل للزمالك لو السعر وصل لـ 200 مليون جنيه، وهو لم يوقع وبالتالى فإن اللاعب ملك لنا، واللاعب مستمر فى الموسم الجديد، ولن يغادر تحت أى ظرف".