شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يصدر بيانا بشأن علاقته بالأندية للتفاوض بشأن انتقال اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أكد نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة عدم صدور أى تصريحات مغلوطة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولات دنيئة للوقيعة وبث التعصب بين أطراف في الرياضة المصرية.

ويؤكد وليد دعبس الاحترام الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته المحترم وجماهيره العظيمة كقطب كبير في الكرة المصرية، وأن باب التفاوض والتعاون مفتوح دائماً وأبداً لجميع الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي ونادي الزمالك مع المسئولين ومجالس الإدارة، وما لهم من جماهير كبيرة ما لم يخالف ذلك الاحتياجات الفنية للفريق الأول.

كما يحرص النادي على التأكيد أن التصريحات الرسمية تتم عبر الأستاذ محمد الليثي المتحدث الرسمي للنادي أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أى محاولات للفبركة أو الادعاء بتصريحات غير ذلك سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ المسار القانوني لمقاضاة تلك الأطراف المسيئة.