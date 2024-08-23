شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يستقبل رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء استعدادا للبطولة العربية للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، مساء اليوم الجمعة الكويتي حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، استعدادا لحضوره حفل افتتاح البطولة العربية الثالثة للناشئين والناشئات لألعاب الماء التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري.

واطمأن الكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة القاهرة البطولة العربية الثالثة للناشئين والناشئات لألعاب الماء، مشيدا بما وصلت إليه مصر من تطور كبير في البنية التحتية الرياضية التي جعلتها محط أنظار العالم لإستضافة كافة البطولات بمختلف الألعاب الرياضية.

من جانبه أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بالتعاون المثمر بين الاتحاد المصري نظيره الدولي والذي يصب في تطوير المنتخبات الوطنية للسباحة من أجل المنافسة بقوة في مختلف البطولات بما يواكب التطورات الحديثة التي تشهدها السباحة في الوقت الراهن.

وتضم قائمة المنتخب المصري للسباحة المشارك في منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء بواقع 28 سباحا و28 سباحة والحاصلين على المركز الأول في التجارب الخاصة بالبطولة العربية.

وضمت قائمة السباحين فئة «13-14 سنة» كلًا من: حسام إسلام غازي، زياد جمال عشري، أحمد ياسر لطفي، معاذ حسام محمود، علي تامر مرعي، أدهم محمد حسنين، ياسين فوزي، ياسين إمام، ويوسف محمد عناني.

بينما يتواجد في قائمة السباحين فئة «15-16 سنة» كل من: يوسف أحمد شعبان، أحمد سمير، طارق الشاعر، مروان علي محمود، عمر أحمد إبراهيم، حازم حسام نادي، زين هشام، وعمر محمد حسن.

وجاءت قائمة السباحين فئة «17-18 سنة» كالتالي: عمر محمد، مهند ياسر، فاروق محمد، عمر كريم جلال، عبد الرحمن عمرو، إياد محسن إسماعيل، أحمد هاني، خالد وائل، عبد الفتاح محمد، عبد الله أحمد نصر، وأحمد محمد.

وتضم قائمة السباحات فئة «13-14 سنة» كلًا من: يُسر محمد، لمار محمد نبيل، دارين عادل، فيروز محمد، حبيبة محمد الحداد، لي لي محمد، حبيبة محمد عبد العزيز، سما أكرم السيد، كرمة محمد حسن، ونور بهجت فكري.

ويتواجد في قائمة السباحات فئة «15-16 سنة» كلًا من: لارا أحمد، حبيبة محمد عبد الغفار، أروى فيصل الشريف، مريم أحمد، سلمى أحمد السيد، مريم أحمد عبد الحكيم، مريم محمود أحمد، جومانة محمد، بسنت هشام، ومريم محمد بكر.

وجاءت قائمة السباحات فئة «17-18 سنة» كالتالي: لوجين عمرو، فرح طارق، كرمة شادي محمد، حلا نعنوش، جولي أكرم، ملك أحمد أنيس، هلا خالد دياب، وهنا طارق يحيى.