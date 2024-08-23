شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: صفقاتنا ستكون فى أضيق الحدود وهدفنا الحفاظ على القوام الأساسى للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز عن خطة الجهاز الفنى والإدارة للموسم المقبل، بعدما كان الفريق على بُعد خطوة من التتويج بلقب الدورى للموسم المنقضى قبل أن يقتنص الأهلى اللقب.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هدف بيراميدز الأول الحفاظ على القوام الأساسى، حيث لن يتم السماح لأى لاعب من اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسى بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيكون رحيل أى لاعب وفقًا لرؤية الجهاز الفنى فقط.

وأضاف، إن بيراميدز سيعمل على تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، إلا أن الصفقات ستكون فى أضيق الحدود، خاصة أن الفريق يضم بين صفوفه أبرز اللاعبين.

ومن المنتظر أن يدعم بيراميدز مركز المهاجم بلاعب أجنبى سوبر، وفى حال إتمام التعاقد سيتم الاستغناء عن خدمات الجنوب أفريقي فخرى لاكاى، كما يعمل بيراميدز على تدعيم وسط الملعب ومركز حراسة المرمى.