شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال الباراليمبى يتدرب فى باريس استعدادا لانطلاق الدورة الباراليمبية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منتخب رفع الأثقال الباراليمبي تدريباته بباريس، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الباراليمبية والتي تنطلق منافساتها يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويشارك منتخب رفع الأثقال في الدورة الباراليمبية بـ13 لاعبا ولاعبة بواقع 7 لاعبين و6 لاعبات، وتضم القائمة: "شريف عثمان، ريحاب رضوان، هاني عبد الهادي، نادية فكري، محمد صبحي، فاطمة محروس، طه عادل، راندا تاج الدين، محمد المنياوي، إيناس الجبالي، محمود صبري، صفاء محمد، وعمرو فاروق.

ويقود منتخب رفع الأثقال فنيا التشيلي أندريه إتشيڤيريه، ويعاونه محمد عزت وهاني محمود وشعبان الدسوقي مدربين، وعلي محمد إداريا.

وتقام منافسات رفع الأثقال في الدورة الباراليمبية خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر بساحة بورت لشابيليه.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الباراليمبية ببعثة مكونة من 54 لاعبا ولاعبة في 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكانوي".

وبدأت منتخباتنا الوطنية البارالمبية، تدريباتها في العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لانطلاق الدورة.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور العرض بحفل الافتتاح.