شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل زنجبار فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة جي كيه يو بطل زنجبار، في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بسداسية دون رد، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور القادم بالبطولة.