شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يحصل على توقيع 11 لاعبا من دورى المحترفين لضمهم بالانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو مودرن سبورت على توقيع 11 لاعبا من أبرز العناصر بأندية دورى المحترفين، وذلك لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل.

وينتظر مسئولو مودرن سبورت انتهاء الموسم الحالي والإعلان عن ضم بعض اللاعبين بشكل رسمي، عقب استقرار الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف على تواجدهم بقائمة الفريق الموسم المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى عبد الرحيم لاعب الإنتاج الحربي وخالد عبد الشافي لاعب لافيينا وأحمد النفرواي لاعب بتروجيت ومحمد أسامة لاعب لافيينا وحازم أبوسنة لاعب لافيينا وأحمد يحيى لاعب المقاصة وضياء السيد لاعب المنصورة ومحمد صبري لاعب بروكسي ومحمد مسعد لاعب السويس وطارق محمد لاعب سبورتنج ونادر هشام لاعب دجلة.

واختتم اليوم الجمعة، فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة نظيره زد إف سي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان فريق مودرن سبورت قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز في دور الـ 16 على إنبي بهدف نظيف، بينما جاء تأهل زد إف سي عقب الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف دون رد.