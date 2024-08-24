"على طريقة حاولت أعمل حاجه صح".. تعليق ساخر من الشحات على استبعاده من قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

سخر حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من استبعاده من قائمة منتخب مصر لفترة التوقف المقبلة في شهر سبتمبر.

ونشر حسين الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام "ستوري" صورة له وهو يلقي التحية بطريقة تشبه مشهد محمد رجب في فيلم "الباشا تلميذ"، "حاولت أعمل حاجه صح".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن لخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.