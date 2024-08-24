شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهلى و3 زمالك و7 محترفين فى قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن لاعبو فريق الأهلى من حصد النسبة الأكبر لقائمة منتخب مصر التي تم اختيارها من قِبَل حسام حسن المدير الفني، استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه يوم 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر، وتتخلله مباراتا كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتضم القائمة كلا من:

الأهلى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى في خط الدفاع وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا في خط الوسط.

بينما ضم من المحترفين كلا من: محمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر و محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي لاعب فريق وعمر مرموش مهاجم فريق فريق آينتراخت فرانكفورت ومصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب فريق الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع فريق نيوم السعودى.

ومن فريق الزمالك ثلاث لاعبين، وهم أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.

الأندية الأخرى : إبراهيم عادل ومصطفى فتحى ومحمد حمدي من فريق بيراميدز، خالد صبحى وأحمد رمضان بيكهام من فريق سيراميكا، المهدى سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، محمد الشامى مهاجم فريق المصرى، أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى.