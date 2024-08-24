شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة وراء استبعاد أحمد عيد من قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

خرج أحمد عيد لاعب المصري من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بسبب الإصابة وصعوبة لحاقه بالمعسكر المقرر انطلاقه يوم 28 أغسطس الجاري.

وقد أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق وتضم 27 لاعباً استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر، وتتخلله مباراتا كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب، واللاعبون هم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

حمزة علاء

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد هاني

محمد حمدي شرف

محمد شحاته

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

حمدي فتحي

مروان عطية

إمام عاشور

ناصرماهر

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد الشامي

أسامة فيصل